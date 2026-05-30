Gigi D’Alessio al Maradona | 100mila fan per un ritorno storico

Oltre 100.000 fan hanno assistito al concerto di Gigi D’Alessio al Maradona. La scaletta comprende più di sessanta brani. Non sono stati annunciati ospiti speciali. La durata della performance e le modalità di gestione del repertorio non sono state comunicate.

? Domande chiave Chi saranno gli ospiti speciali che saliranno sul palco con lui?. Come riuscirà a gestire una scaletta di oltre sessanta brani?. Quali sono le date esatte per chi non ha i biglietti?. Perché questo evento segna un punto di svolta nella sua carriera?.? In Breve Repertorio di oltre 60 brani con ospiti Elodie, Alessandra Amoroso, Geolier e Clementino.. Regia di Roberto Cenci con partecipazione musicale di LDA ed Elena D'Amario.. Tour estivo con dieci date in Piazza Carlo di Borbone alla Reggia di Caserta.. Appuntamenti estivi fissati tra l'8 e il 21 giugno alla Reggia di Caserta.. Gigi D’Alessio torna allo stadio Maradona stasera per una notte speciale a Napoli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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