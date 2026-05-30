Il Giardino Alzheimer è il primo spazio verde terapeutico in Italia accessibile a tutti. Si trova in un’area aperta e comprende elementi come una fontana con acqua, piante aromatiche e fiori colorati. Questi elementi sono stati integrati per creare un ambiente sensoriale. Il progetto mira a offrire un luogo di relax e stimolazione sensoriale per persone con demenza e le loro famiglie. Non sono stati riportati dettagli su finanziamenti o enti coinvolti.

di Luca Ravaglia Il rumore dell’acqua della fontana, i profumi delle piante aromatiche, i colori dei fiori. E poi le panchine di ferro battuto tra il verde e le mura storiche che delimitano il giardino pubblico tra corso Garibaldi e via Padre Vicinio da Sarsina. Tutto parla di pace in un angolo di centro storico pensato per accarezzare lo spirito dell’intera comunità, a partire da quello delle persone più fragili e delle loro famiglie. Al momento del taglio del nastro, ieri mattina, ogni cosa lasciava pensare a un intento più che riuscito: così Cesena ha inaugurato il Giardino Alzheimer ‘Eva Mameli Calvino’, il primo esempio in Italia di area verde terapeutica realizzata in un’area pubblica e non nelle pertinenze di strutture socio assistenziali e sanitarie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giardino Alzheimer. Il primo spazio verde terapeutico in Italia in un’area aperta tutti

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