Il verde per alleviare lo stress e favorire la calma inaugurato a Cesena il primo Giardino Alzheimer in Italia
Stamattina, nei Giardini Pubblici di via Verdi a Cesena, è stato aperto il primo Giardino Alzheimer in Italia. Si chiama “Eva Mameli Calvino” ed è un’area pubblica progettata come spazio terapeutico per le persone con Alzheimer. Il giardino utilizza il verde per ridurre lo stress e favorire la calma. È il primo esempio nel paese di un’installazione di questo tipo dedicata alla malattia, aperta al pubblico.
Questa mattina nei Giardini Pubblici di via Verdi, è stato inaugurato il Giardino Alzheimer ‘Eva Mameli Calvino’, il primo esempio in Italia di giardino terapeutico dedicato alla malattia di Alzheimer progettato per uno spazio pubblico. Intitolato alla prima botanica e naturalista italiana, Eva. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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