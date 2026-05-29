Il verde per alleviare lo stress e favorire la calma inaugurato a Cesena il primo Giardino Alzheimer in Italia

Notizia in breve

Stamattina, nei Giardini Pubblici di via Verdi a Cesena, è stato aperto il primo Giardino Alzheimer in Italia. Si chiama “Eva Mameli Calvino” ed è un’area pubblica progettata come spazio terapeutico per le persone con Alzheimer. Il giardino utilizza il verde per ridurre lo stress e favorire la calma. È il primo esempio nel paese di un’installazione di questo tipo dedicata alla malattia, aperta al pubblico.