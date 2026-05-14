Chiesa di Sant' Antonio in Qualquonia Biondi Pd esulta | Il giardino rimarrà un' area verde aperta ai cittadini

Giovedì 14 maggio, la Prima Commissione consiliare ha visitato la ex Chiesa di Sant'Antonio in Qualquonia, situata nel comune di Biondi. Durante il sopralluogo, è stato confermato che il giardino annesso all'edificio rimarrà un’area verde accessibile ai cittadini. Il rappresentante del Comune ha dichiarato che questa decisione garantirà la conservazione dello spazio verde e l’uso pubblico del luogo. La visita si è svolta in mattinata, senza ulteriori interventi o dichiarazioni ufficiali.

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Nella mattinata di giovedì 14 maggio la Prima Commissione consiliare ha effettuato un sopralluogo alla ex Chiesa di Sant'Antonio in Qualquonia. Un intervento importante, dal quadro economico complessivo di circa 1,3 milioni di euro, aumentato di ulteriori 390mila euro rispetto ai 990mila euro. 🔗 Leggi su Pisatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Villa Pace a Fiorano. L’area verde torna ai cittadiniSi concluderanno entro il prossimo fine settimana gli interventi di manutenzione del parco di Villa Pace a Fiorano Modenese. La scoperta archeologica. Spuntano ossa umane dalla chiesa di Sant’AntonioUna chiesa sconosciuta del Quattrocento, sotto la chiesa del diciassettesimo secolo di cui l’esistenza era già nota. Temi più discussi: Sant'Antonio di Ranverso, il Medioevo a un'ora da Torino. La chiesa che curava il fuoco di Sant'Antonio dove il maestro del gotico lasciò un capolavoro; Giugno Antoniano 2026, celebrazioni religiose ed eventi culturali; Sassari, cadono calcinacci dalla chiesa di Sant'Antonio Abate - L'Unione Sarda.it; Oggi si celebra S.Antonio da Padova uno dei Santi piu’ amati e venerati dai Veneti. Annullata la visita alla chiesa di Sant’Antonio Abate, Stefania Santarelli (capogruppo FAI di Rieti): Ci scusiamo per il disagio. Presto la nuova data x.com Nella Chiesa di Sant’Antonio lo spettacolo teatrale Matteo ragioniere di DioSabato 9 maggio alle ore 21,00 la vicenda dell’evangelista Matteo interpretata da Andrea Carabelli Cosa succede quando un esattore delle[Leggi...] ... monferratowebtv.it Sant’Antonio di Ranverso, il Medioevo a un'ora da Torino. La chiesa che curava il fuoco di Sant'Antonio dove il maestro del gotico lasciò un capolavoroUn gioiello quasi sconosciuto tra campi e boschi, oggi perfettamente restaurato, che per secoli accolse malati e pellegrini sulla via Francigena. Con un complesso di affreschi-spettacolo fitto di pers ... torino.corriere.it