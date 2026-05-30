Una giornata all’aperto nei giardini di Usella si è conclusa con un volo in mongolfiera sopra il parco. L’evento, dedicato a famiglie, bambini, sport e solidarietà, ha visto numerosi partecipanti. La mongolfiera, di grandi dimensioni, ha sollevato gli spettatori nel cielo, offrendo una vista panoramica sui giardini. L’iniziativa ha avuto luogo nel contesto di una giornata di eventi organizzati nel parco.

Una giornata all’aria aperta dedicata a famiglie, bambini, sport, natura e solidarietà, con una grande novità finale: il volo frenato in mongolfiera sopra i giardini di Usella. Torna in edizione rinnovata "Gallingiardino", organizzata dall’associazione Aiuti dalla Vallata con il Comune di Cantagallo, martedì ai giardini di Usella. L’iniziativa animerà per tutta la giornata, dalle 8.30 a mezzanotte, l’area verde di via Coppi e Bartali a Usella con attività sportive, laboratori, mostre, giochi per bambini, street food, musica dal vivo. Tra i momenti più attesi ci sarà il volo frenato in mongolfiera previsto dalle 19 alle 21, attività soggetta al meteo e con prenotazioni sul posto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giardini di Usella: "Gallingiardino" e in mongolfiera

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