Voli in mongolfiera e Pompieropoli | ad Armeno arriva la Festa di Primavera

Domenica 24 maggio ad Armeno si terrà la Festa di Primavera, una giornata dedicata a diverse attività per tutte le età. Tra i momenti previsti ci sono voli in mongolfiera e un'area dedicata ai Pompieropoli, con spazi e iniziative pensate per intrattenere sia adulti che bambini. L’evento si svolgerà nel corso dell’intera giornata e coinvolgerà la comunità locale con diverse proposte di svago e divertimento. La manifestazione si svolge in un contesto all’aperto e senza limiti di età.

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Domenica 24 maggio ad Armeno arriva la Festa di Primavera, un'intera giornata disvago, tra colori e attività pensate per coinvolgere grandi e piccoli. Organizzata dalla Pro Loco Armeno con il patrocinio del Comune di Armeno, la manifestazione animerà viale Cadorna - angolo Via Due Riviere a. 🔗 Leggi su Novaratoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Umbria: tra voli in mongolfiera e sapori autentici dei pascoli? Cosa sapere L'Umbria integra attività outdoor come rafting e voli in mongolfiera con la produzione casearia. Alle Maioliche di Faenza arriva "Pompieropoli"Venerdì 24 aprile Le Maioliche di Faenza arriva Pompieropoli, l’evento dedicato ai più piccoli che trasforma il pomeriggio in un’esperienza piena di... AD ARMENO ARRIVA LA FESTA DI PRIMAVERA CON IL VOLO IN MONGOLFIERA E IL PERCORSO DI POMPIEROPOLIArmeno si prepara ad accogliere la Festa di Primavera, un'intera giornata di svago, tra colori e attività pensate per coinvolgere grandi e piccoli. Organizzata dalla Pro Loco Armeno con il patrocinio ... piemontepress.it A Vallinfreda la Festa di Primavera: escursioni, bambini e cucina localeDomenica 24 maggio 2026, la località Le Aie di Vallinfreda, in provincia di Roma, ospiterà la terza edizione della Festa di Primavera. L'evento, organizzato dalla pro loco in collaborazione con gli ... romatoday.it