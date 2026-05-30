Giannis | È il momento di far vedere ai miei figli il film su si me

Da gazzetta.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giannis ha dichiarato che è il momento di mostrare ai suoi figli il film su di lui. La sua squadra, i Bucks, ha concluso la stagione senza entrare nei playoff Nba, a causa di numerosi infortuni che hanno colpito la formazione. La stagione si è conclusa con la squadra fuori dalla corsa ai titoli, lasciando il giocatore a riflettere sul percorso appena concluso.

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"Pensare che vendevo orologi nelle strade di Atene, ora ho un orologio a mio nome.". Giannis Antetokounmpo, 31 anni, riflette con lucidità, saggezza, voglia di condividere, mai con vittimismo o paternalismo. La sua storia è di quelle che emozionano, ed è diventata qualche anno fa un film della Disney: una famiglia che lascia la vita in Nigeria per cercare qualcosa di meglio in Grecia. Un ragazzino magrolino, potenzialmente devastante, dall’A2 greca arriva in Nba a Milwaukee e lì diventa due volte Mvp, una volta Mvp delle Finals e campione Nba nel 2021. Giannis risponde mentre sta andando a prendere uno dei suoi bimbi (ha due maschi e due femmine) a scuola. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Giannis: "È il momento di far vedere ai miei figli il film su si me"
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