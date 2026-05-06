Il regista ha spiegato che partecipa ai premi David per permettere ai suoi collaboratori di vivere un momento di festa. Ha commentato che la rappresentazione della Venezia nel suo film è una versione immaginaria, simile a Firenze, Bologna e Roma, tutte ormai diventate città senza più identità reale. Il suo secondo film, “Le città di pianura”, ha ottenuto molto successo, risultando il protagonista tra le candidature di questa edizione.

Questa intervista a Francesco Sossai è pubblicata sul numero 20 di Vanity Fair in edicola fino al 12 maggio 2026. Ci troviamo a Bra, in Piemonte, dove insieme ad Adriano Candiago ha vinto il premio per la Miglior sceneggiatura originale per film commedia o musicale italiano alla prima edizione dello Script Fest, il festival dedicato agli sceneggiatori ideato da Stefano Sardo e organizzato insieme a Valentina Gaia e Ines Vasiljevic per Nightswim. È arrivato al ristorante la sera prima, mentre eravamo tutti a cena, giornalisti, ospiti, organizzatori. Appena ha capito che lo intervisterò il mattino dopo, ha scherzato: «Devo stare attento a come mi muovo o il pezzo inizierà con “A tavola Francesco Sossai si versa tutto il vino addosso”».🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Francesco Sossai: «Ai David vado per non privare i miei collaboratori di un momento di festa. La Venezia che c'è nel film? È l’ombra di una città. Anche Firenze, Bologna, Roma: sono diventate immaginarie»

Notizie correlate

Leggi anche: David di Donatello 2026, colpo di scena alle nomination: 16 candidature per “Le città di pianura” di Sossai, in cinquina ‘La Grazia’ di Sorrentino e ‘Cinque Secondi’ di Virzì

Leggi anche: David di Donatello, “Le città di pianura” di Sossai fa incetta di candidature

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Francesco Sossai, 16 candidature ai David: Il cinema mi ha regalato emozioni fortissime; David di Donatello 2026, il feltrino Sossai record di nomination: Sto scrivendo il prossimo film; Le città di pianura è il film più nominato ai David 2026 e questi sono i tre motivi del suo successo; L'emozione di Francesco Sossai, regista del film favorito ai David di Donatello 2026, al Quirinale con gli altri candidati.

Francesco Sossai: «Ai David vado per non privare i miei collaboratori di un momento di festa. La Venezia che c'è nel film? È l’ombra di una città. Anche Firenze, Bologna ...Questa intervista a Francesco Sossai è pubblicata sul numero 20 di Vanity Fair in edicola fino al 12 maggio 2026. Siamo seduti a un tavolino, dal cinema vicino arriva una musica. Francesco Sossai – il ... vanityfair.it

Francesco Sossai, 16 candidature ai David: Il cinema mi ha regalato emozioni fortissimeFrancesco Sossai, regista de La città di pianura, film che ha ricevuto 16 candidature ai David di Donatello, più di tutti, arriva al Quirinale per il consueto incontro con il presidente della Repubb ... msn.com

Sedici le candidature ai David per l'opera di Francesco Sossai, contro le 14 de La grazia di Paolo Sorrentino - facebook.com facebook

#David, Francesco #Sossai: lungo viaggio dai nostri posti a #Mattarella x.com