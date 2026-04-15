Made in Italy | approvata la legge contro i reati agroalimentari Lollobrigida | risultato storico

L’Aula della Camera ha approvato definitivamente il disegno di legge sulle disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani. La votazione si è conclusa con 154 favorevoli, 110 astenuti e un solo contrario. La legge, nota come quella contro i reati agroalimentari, mira a rafforzare le norme di tutela per i prodotti italiani nel settore alimentare. La decisione è stata definita dal ministro come un risultato storico.

L’Aula della Camera ha approvato in via definitiva il ddl sulle “Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani”: 154 voti favorevoli, 110 astenuti e un solo contrario. Un provvedimento atteso da anni che introduce un sistema più severo per contrastare i reati nel settore agroalimentare, rafforzando controlli, tracciabilità e sanzioni. Il testo, composto da 21 articoli e collegato alla manovra, punta a colmare le lacune normative emerse negli ultimi anni. Tra le novità principali, l’inserimento nel codice penale di un intero capo dedicato ai delitti contro il patrimonio agroalimentare e l’introduzione di nuovi reati come la frode alimentare e il commercio di prodotti con segni mendaci, ovvero indicazioni ingannevoli sull’origine, qualità o quantità degli alimenti.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Made in Italy: approvata la legge contro i reati agroalimentari. Lollobrigida: risultato storico Notizie correlate “Finanza a servizio del Made in Italy”: a Napoli la terza edizione del convegno IPE in occasione della giornata di celebrazione del Made in ItalySi terrà il 15 aprile, presso l’Aula Magna dell’IPE in Via Pontano 36, il convegno “Finanza a servizio del Made in Italy”, terzo incontro del ciclo... Lollobrigida a Policoro: il piano per salvare il Made in ItalyIl ministro Francesco Lollobrigida arriverà domani, 9 aprile, a Policoro, in provincia di Matera, per partecipare a un evento organizzato dalla... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Giornata nazionale del Made in Italy; Ministero delle Imprese e del Made in Italy, approvato il piano d’innovazione tecnologica di Asia Napoli; Giornata nazionale del Made in Italy: confronto sull’artigianato orafo campano al centro Oromare; A Matera forum sul Centro di formazione Paip. Mattia (FdI): approvata alla Camera la riforma sui reati agroalimentariVia libera della Camera al ddl sui reati agroalimentari. Aldo Mattia (FdI): più tutele contro le frodi e rafforzamento dei controlli a difesa del made in Italy. trmtv.it Giornata Made in Italy: Coldiretti, ok legge Caselli, tutela filiera da 707 mldLa conversione in legge del ddl sui reati agroalimentari approvata dalla Camera nella Giornata del Made in Italy segna una svolta decisiva nella tutela delle eccellenze di una filiera agroalimentare e ... calabriaeconomia.it Il #MIM celebra oggi, #15aprile, la #GiornatanazionaledelMadeinItaly 2026 con una serie di iniziative per valorizzare il contributo della scuola per la promozione del saper fare italiano. In collaborazione con la Fondazione Imprese e Competenze del Minist - facebook.com facebook Made in Italy, #Meloni: l'Italia non si è mai arresa, il governo c'è x.com