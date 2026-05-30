Secondo le indiscrezioni, Gerry Scotti e Gabriella Perino si sarebbero sposati in un municipio senza invitati. La cerimonia sarebbe stata celebrata senza testimoni, figli o parenti presenti. Le fonti riferiscono che i due siano stati gli unici a partecipare, senza alcuna presenza esterna. Nessuna conferma ufficiale è stata rilasciata dai diretti interessati.

D'altronde l'amore tra il sessantanovenne Gerry e la sessantenne Gabriella è nato proprio grazie ai rispettivi figli. I due si conoscevano fin da ragazzini, poi si erano persi di vista. Ma si sono ritrovati quando Edoardo e Beatrice, la primogenita di Perino, hanno iniziato a frequentare la stessa scuola a Milano. Tra colloqui con gli insegnanti, riunioni scolastiche e incontri casuali, Gabriella e Gerry si sono ritrovati in un momento simile delle loro vite: entrambi separati, alle prese con le difficoltà e le responsabilità di una famiglia da ricostruire su nuove basi. Da quel terreno comune è nato un legame che nel 2011, dopo il divorzio di Scotti da Patrizia Grosso (formalizzato nel 2009), è diventato una solida relazione vissuta il più possibile lontano dai riflettori. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Gerry Scotti e Gabriella Perino si sono sposati in gran segreto? «Alle nozze c’erano solo loro due, senza figli, parenti, amici»

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Gerry Scotti e Gabriella Perino Matrimonio Segreto dopo 15 Anni di Amore

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Temi più discussi: Gerry Scotti si è sposato: il matrimonio con Gabriella Perino all’insegna della discrezione; Gerry Scotti si è sposato in gran segreto: gli amici (non invitati) raccontano tutto; Il matrimonio segreto di Gerry Scotti e Gabriella Perino: data, cerimonia e l'assenza dei figli; Matrimonio segreto per Gerry Scotti: Senza neanche i testimoni, scelti quasi a caso, senza figli, parenti, amici, le nozze con la compagna Gabriella Perino.

#GerryScotti e Gabriella Perino si sono sposati in gran segreto a Milano dopo 15 anni insieme, scegliendo una cerimonia riservata senza parenti, figli o amici e mantenendo il matrimonio lontano dai riflettori per oltre un anno. x.com

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