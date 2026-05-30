Un ex capitano del Liverpool ha commentato l’esonero dell’allenatore, affermando che era il momento giusto per un cambiamento. Ha aggiunto che si sarà sempre grati a Slot. La decisione di sostituire l’allenatore è stata annunciata recentemente, senza ulteriori dettagli sui motivi. Nessuna conferma è arrivata riguardo alle future scelte tecniche o alle motivazioni ufficiali dietro il cambio in panchina.

L’ex capitano e leggenda del Liverpool, Gerrard, analizza il ribaltone in panchina ai microfoni di TNT Sports: «Saremo sempre grati a Slot».. Il clamoroso esonero di Arne Slot ha inevitabilmente scosso l’ambiente del Liverpool e ha finito per rubare la scena calcistica inglese, oscurando persino le attenzioni rivolte all’attesa finale di Champions League. A margine proprio dell’atto conclusivo del massimo torneo europeo, Steven Gerrard, icona indiscussa e storico ex centrocampista dei Reds, è intervenuto in veste di opinionista ai microfoni di TNT Sports per commentare la drastica decisione presa dalla dirigenza di Anfield. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Gerrard approva l’esonero di Slot: «Era il momento giusto per cambiare»

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