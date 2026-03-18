Golden Goose amplia la sua presenza a Milano con l’apertura di Younique Caffè a Brera. La nuova attività si trova nel cuore del quartiere e rappresenta un’ulteriore incursione nel segmento lifestyle. La catena di sneaker, nota per il suo stile, si lancia ora anche nel settore della ristorazione, offrendo un nuovo spazio dedicato agli appassionati e ai visitatori della zona.

Golden Goose apre Younique Caffè nel quartiere di Brera a Milano e torna a stupire i fan con un nuovo capitolo del proprio segmento lifestyle. Dopo il debutto nella primavera del 2024 a Bangkok e la presenza in altre mete dell'Oriente, il concept café arriva finalmente anche in Europa. Il trend è questo: offrire un'esperienza completa e fluida intorno e vicino al brand. Dall'acquisto di un paio di sneaker Ballstar a un bicchierone di Golden Macha Latte con della buonissima musica in sottofondo, è un attimo. La tendenza è chiara: in tutto il mondo i brand moda del segmento luxury espandono i confini dei propri universi paralleli per offrire alle community occasioni per completare l'esperienza con e vicino al marchio. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - A Golden Goose le sneaker non bastano più, e ora apre a Milano un caffè nel cuore di Brera, il posto giusto al momento giusto

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