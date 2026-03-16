Nelle prime ore di lunedì 16 marzo 2026, le squadre della Protezione Civile di Dubai sono intervenute per spegnere un incendio scoppiato vicino all’aeroporto dopo un attacco di un drone. Le autorità hanno sospeso i voli in seguito all’incidente. L’emergenza ha richiesto un intervento rapido per contenere i danni e ripristinare la sicurezza dell’aeroporto.

Nelle prime ore di lunedì 16 marzo 2026 le squadre della Protezione Civile dell’emirato di Dubai hanno domato un incendio divampato nei pressi dell ‘aeroporto causato dall’ attacco di un drone. In un comunicato dell’ufficio stampa dell’emirato, diffuso tramite X, si legge che l’attacco ha danneggiato un serbatoio di carburante, provocando un rogo. Squadre specializzate hanno immediatamente adottato le misure necessarie per contenere le fiamme, seguendo gli standard di sicurezza. Le autorità di Dubai hanno confermato che finora non si sono registrati feriti e hanno sottolineato che i soccorritori continuano a lavorare intensamente per mettere in sicurezza l’area circostante l’aeroporto. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Dubai, incendio all’aeroporto dopo l’attacco di un drone: voli sospesi

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