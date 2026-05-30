Due piloti hanno segnalato di aver avvistato un drone vicino all'aeroporto di Monaco poco dopo le 9 del mattino. In seguito, le autorità hanno deciso di sospendere temporaneamente i voli in attesa di verifiche. Dopo un'accurata ispezione, l'aeroporto è stato riaperto. Non sono stati riportati danni o incidenti legati all'avvistamento. La sospensione dei voli è durata alcune ore, fino a quando le autorità hanno confermato la sicurezza della zona.

I voli all'aeroporto di Monaco sono stati sospesi dopo che due piloti hanno segnalato l'avvistamento di un presunto drone poco dopo le 9 del mattino, ha dichiarato un portavoce della polizia. «In coordinamento con il controllo del traffico aereo tedesco, le autorità di sicurezza hanno quindi deciso di chiudere le piste», ha affermato il portavoce, aggiungendo che «non è possibile dire quanto durerà la chiusura». I voli all'aeroporto di Monaco di Baviera sono ripresi dopo circa un'ora. Un elicottero della polizia è stato impiegato per la ricerca di eventuali droni, ha dichiarato il portavoce della Polizia Federale presente all'aeroporto, ma non è stato trovato nulla. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Germania, due piloti avvistano un presunto drone: chiuso (e poi riaperto) l'aeroporto di Monaco

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Germania, voli sospesi all'aeroporto di Monaco: due piloti avvistano un drone

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