Germania avvistato drone | chiuso le poi riaperto l' aeroporto di Monaco

Da ilgiornale.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'aeroporto di Monaco è stato chiuso alle 9 di stamattina e i voli sospesi per circa un'ora, a seguito di un avvistamento di un drone vicino alle piste. Dopo il periodo di chiusura, l'aeroporto è stato riaperto. L'episodio si verifica in un contesto di tensione dopo l'attacco russo in Romania. Non sono stati segnalati danni o incidenti collegati all'avvistamento.

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Dopo il drone russo che ha colpito un palazzo in Romania cresce la paura in Europa. A Monaco di Baviera l'aeroporto è rimasto chiuso per circa un'ora per motivi di sicurezza L'aeroporto di Monaco è stato chiuso e i voli sono stati sospesi dopo l'avvistamento di un drone nei pressi delle piste. Lo ha riferito la polizia della città tedesca. Quello di Monaco è il secondo aeroporto più trafficato della Germania. Le autorità hanno invitato i viaggiatori a consultare lo stato dei voli prima di recarsi in aeroporto e le autorità stanno indagando. Dopo circa un'ora lo scalo è stato riaperto. La Romania chiederà alla Nato di accelerare le consegne dei sistemi di difesa aerea e chiuderà anche il suo unico consolato russo dopo che un drone russo si è schiantato contro un condominio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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