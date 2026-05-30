L’aeroporto internazionale di Monaco di Baviera è stato chiuso a causa di un presunto avvistamento di drone, provocando una sospensione delle operazioni e disagi tra i passeggeri. La chiusura, avvenuta nella mattinata di sabato 30 maggio, ha causato la sospensione dei voli e l’interruzione delle attività aeroportuali. La situazione è ancora in fase di gestione da parte delle autorità, che stanno verificando l’allarme di sicurezza.

L’aeroporto internazionale di Monaco di Baviera, uno degli hub più importanti e trafficati dell’intera Europa continentale, sta vivendo ore di grande paralisi e tensione a causa di un grave allarme di sicurezza scattato nella mattinata di oggi, sabato 30 maggio. A partire dalle ore 9:00, tutte le attività di decollo e atterraggio sono state completamente bloccate dalle autorità competenti. La decisione, drastica ma necessaria per garantire l’incolumità dei passeggeri e del personale di bordo, è stata presa in via precauzionale a seguito di alcune segnalazioni molto precise. L’evento ha immediatamente attivato i rigidi protocolli di emergenza... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Germania, chiuso l’aeroporto di Monaco per presunto avvistamento di drone

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