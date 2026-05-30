L’aeroporto di Monaco di Baviera è stato chiuso temporaneamente dalle 9 di questa mattina a causa di un avvistamento di un drone. La chiusura è stata decisa per motivi di sicurezza e ancora non sono stati forniti dettagli su eventuali azioni successive o sulla durata della chiusura. La situazione ha provocato ritardi e cancellazioni di voli in partenza e in arrivo.

L’aeroporto di Monaco di Baviera, in Germania, risulta temporaneamente chiuso dalle 9 di questa mattina per motivi di sicurezza. Il portavoce della polizia federale Stefan Bayer ha affermato a Bild che lo stop ai voli è dovuto a una “osservazione sospetta” da parte di alcuni piloti. Secondo Bayer un oggetto volante potenzialmente non autorizzato è stato avvistato nelle vicinanze dello scalo aeroportuale. L’ipotesi è che si tratti di un drone. Numerosi agenti di polizia sono attualmente sul posto e stanno ispezionando l’area. Al momento non è chiaro quanto durerà la chiusura né se i sospetti siano confermati. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Aeroporto di Monaco di Baviera chiuso per avvistamento di un drone

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Lufthansa A350 Takeoff at Munich Airport MUC

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