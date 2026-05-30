Un drone, ritenuto di origine russa, è stato avvistato sopra l’aeroporto di Monaco di Baviera, che è stato chiuso per un’ora. L’incidente si è verificato mentre si verificavano altri avvistamenti di droni di provenienza russa in Europa. La chiusura temporanea dello scalo è avvenuta per motivi di sicurezza, senza altre conseguenze segnalate. Non sono stati forniti dettagli sulla natura o sulla posizione esatta del drone.

I droni di origine russa sembrano continuare a minacciare i cieli europei. Ed è in Germania un avvistamento di droni ha piegato il Paese all’incertezza, spingendo alla chiusura per un’ora dell’aeroporto di Monacodi Baviera. Un inquietante episodio che arriva all’indomani della caduta dell’aeromobile di Mosca in Romaniache ha provocato ira e timori della Nato, e le denunce da parte dei leader Ue, tra cui la stessa presidente del Consiglio,Giorgia Meloni. Intanto, l’aeroporto di Monaco è rimasto chiuso per circa un’ora e ivoli sono stati sospesidopo l’avvistamento da parte di un pilota di un drone nei pressi delle piste. Quello di Monaco è il secondo scalo più trafficato della Germania e le autorità che stanno indagando, hanno invitato i viaggiatori a consultare lo stato dei voli prima di recarsi in aeroporto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Germania, avvistato un presunto drone russo: aeroporto di Monaco chiuso per un’ora

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