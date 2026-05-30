Un migrante è stato trovato con ferite da taglio lungo il confine tra due paesi. La polizia ha riferito che l’uomo era in condizioni critiche, con ferite profonde e sangue visibile. Nessuna informazione è stata fornita sulle cause o sui responsi sanitari. La zona è nota per tensioni tra gli Stati vicini e frequenti tentativi di attraversamento clandestino. La notizia si aggiunge a un quadro di crisi e violenze lungo quella frontiera.

C’è una letteratura che non serve a passare il tempo, ma a misurarlo attraverso le cicatrici. È quella che nasce ai margini, dove la carta geografica si sfilaccia e il sangue si mescola alla terra o al ghiaccio. Due titoli recenti, pubblicati da Iperborea e Utopia ci portano dove l’identità non è un dato acquisito, ma un campo di battaglia. Iniziamo dal Nord, ma scordatevi le cartoline rassicuranti della Groenlandia fatta di iceberg e silenzi millenari. In Una notte a Nuuk, l’esordio fulminante di Niviaq Korneliussen (tradotto con sensibilità da Francesca Turri), la capitale groenlandese è un groviglio di neon, alcol, messaggi WhatsApp e desideri compressi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Geografie del corpo e ferite di confine: il grido di Nuuk e il silenzio iraniano

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