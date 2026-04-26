Antisemitismo e ferite storiche | il grido di Roger Abravanel

Il saggista ha commentato le manifestazioni antisemite che si sono svolte in Italia il 25 aprile, evidenziando come tali episodi rappresentino una ferita per la memoria storica e il rispetto delle minoranze. La sua presa di posizione si inserisce in un confronto più ampio sulla presenza di intolleranza e discriminazione nel paese. Abravanel ha espresso preoccupazione per la diffusione di comportamenti che alimentano l’odio e minacciano la coesione sociale.

? Cosa sapere Il saggista Roger Abravanel denuncia le manifestazioni antisemite avvenute in Italia il 25 aprile.. L'autore chiede a Mattarella un intervento istituzionale contro la propaganda digitale post 7 ottobre.. Il 25 aprile ha lasciato una ferita aperta con manifestazioni antisemite che il saggista Roger Abravanel definisce un tradimento della memoria storica italiana. L’accusa arriva da un uomo che porta nel DNA le cicatrici del passato: i suoi genitori fuggirono dai pogrom in Libia per rifugiarsi a Milano, dove l’assistenza dello Stato italiano fu assente, diversamente dal sostegno ricevuto dai profughi arabi da Israele. Il racconto...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Antisemitismo e ferite storiche: il grido di Roger Abravanel Notizie correlate "Il 25 aprile tradito". Il j’accuse del saggista ebreo Roger Abravanel“Gli italiani che tacciono dopo i fatti di ieri, 25 aprile, fanno come gli struzzi dimenticando che l’antisemitismo in Italia è stato solo di poco... Antisemitismo: Fochi accusato di deliri su accuse d’antisemitismo**Claudio Fochi lascia il Movimento 5 Stelle: “Antisemitismo? Le accuse sono deliranti”** A Ferrara, in Emilia-Romagna, si è aperta una nuova fase...