A Termoli il 23 aprile si terrà un incontro tra il Lions Club e l’Ordine dei Giornalisti. Durante l’evento si discuterà dell’uso di droni e tecnologie militari nel conflitto tra Gaza e il Libano. La discussione si concentrerà sugli effetti di queste armi sui territori coinvolti, senza entrare in giudizi o opinioni personali. L’appuntamento mira a fare luce su aspetti tecnici e strategici legati alla tecnologia bellica.

? Cosa sapere Lions Club e Ordine dei Giornalisti si riuniscono a Termoli il 23 aprile.. Il dibattito analizza l'impatto dei droni e della tecnologia bellica su Gaza.. Giovedì 23 aprile, l’Auditorium di via Elba a Termoli ha ospitato un confronto serrato tra giornalismo, fede e politica su Gaza e il Libano, con l’obiettivo di analizzare le radici dei conflitti e la ricerca di una giustizia possibile. L’incontro, nato dalla sinergia tra il Lions Club Termoli Host e l’Ordine dei Giornalisti del Molise, ha trasformato il palcoscenico cittadino in un osservatorio sulle ferite del Medio Oriente. La discussione, guidata da Antonella Salvatore, ha preso il via con un richiamo alla necessità di non restare spettatori passivi davanti alla tragedia, citando il monito di Papa Leone per fermare le ostilità.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gaza e Libano: il grido di Termoli tra fede e ferite del conflitto

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