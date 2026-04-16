In un parco pubblico nel quartiere di Crociata a Sarzana, un uomo di nazionalità nigeriana è stato denunciato dopo aver ucciso un gatto e averlo cucinato sul posto. L’episodio si è verificato in una zona già segnalata per problemi di spaccio e degrado. La polizia è intervenuta dopo aver ricevuto alcune segnalazioni e ha identificato l’uomo coinvolto.

Lo hanno visto armeggiare intorno a una sorta di barbecue e hanno capito. Stava cucinando un gatto che aveva ucciso poco prima Accade in un parco pubblico di Sarzana, nel quartiere di Crociata, zona già funestata da problemi di spaccio e degrado. Sono stati alcuni passanti a vedere cosa l’uomo, originario della Nigeria, stava facendo. A intervenire sono stati i carabinieri, chiamati dalla gente. L’uomo è stato denunciato. A riportare l’episodio, sui social, è l’assessore alla Sicurezza Stefano Torri che ha definito l’atto “atroce che non può e non deve trovare spazio in una società civile”. Il fatto è accaduto a poca distanza dagli scivoli e dagli altri giochi dell’area bambini.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Sarzana, uccide un gatto e lo cucina nel parco pubblico: denunciato nigeriano

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