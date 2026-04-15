Un episodio di violenza ha scosso la comunità di Sarzana, in provincia di La Spezia, dove un uomo di origini nigeriane è stato fermato dalle forze dell’ordine dopo aver ucciso un gatto e averlo cucinato in un parco. La vicenda ha attirato l’attenzione di residenti e autorità, che hanno subito avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto. La vicenda ha suscitato forte sdegno tra i cittadini.

Un episodio di estrema violenza e crudeltà verso gli animali, ha sconvolto la comunità di Sarzana, in provincia di La Spezia. Nel pomeriggio, all’interno del Parco di Crociata, un uomo, indicato come cittadino di origine nigeriana, sarebbe stato sorpreso mentre compiva un gesto brutale ai danni di un gatto, ucciso e dato alle fiamme con l’intento di cucinarlo e mangiarlo. La scena, segnalata da alcuni presenti, ha immediatamente fatto scattare l’allarme, generando sgomento e indignazione tra i cittadini. L’intervento delle forze dell’ordine. Determinante è stata la prontezza di chi si trovava nel parco e ha allertato le autorità. Sul posto sono intervenute rapidamente le forze dell’ordine, che hanno fermato l’uomo e riportato la situazione sotto controllo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Orrore a La Spezia: uccide un gatto e lo cucina nel parco. Fermato un nigeriano

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