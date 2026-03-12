A Roma, un uomo di 49 anni è stato arrestato con l’accusa di omicidio preterintenzionale. La vicenda riguarda la morte di un uomo che si è lanciato dal terrazzo dopo un episodio legato a un debito di gioco non saldato e a violenze con arma softair. La polizia ha fermato il 49enne in relazione all’accaduto.

Eseguito un arresto per omicidio preterintenzionale a Roma, dove un uomo di 49 anni è stato posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Il movente sarebbe legato a un piano di rientro per un debito di gioco non rispettato. Le indagini della Polizia di Stato Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’attività investigativa è stata avviata dalla Squadra mobile capitolina nel luglio 2025, subito dopo il tragico episodio. Gli agenti hanno ricostruito la vicenda che ha portato all’arresto dell’indagato, un romano di 49 anni, accusato di omicidio preterintenzionale ai danni di un uomo con cui aveva rapporti economici legati al gioco d’azzardo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Debito di gioco e violenze con arma softair, omicidio a Roma: vittima si lancia dal terrazzo, 49enne arrestato

