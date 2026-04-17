D4vd arrestato per omicidio il cantante star di su TikTok è accusato di aver ucciso una 14enne

Il cantante noto sui social come D4vd è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso una ragazza di 14 anni. L'arresto è avvenuto dopo il ritrovamento del corpo di Celeste Rivas Hernández, di cui si stanno ancora raccogliendo dettagli. La polizia ha notificato l'ordinanza di custodia cautelare e sta conducendo le indagini per chiarire le modalità del fatto.

Il cantante D4vd, star di TikTok, è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso una ragazza. La polizia ha riferito che si tratterebbe di un’adolescente scomparsa lo scorso anno: Celeste Rivas Hernández. Al momento il cantante, il cui vero nome è David Anthony Burke, è detenuto senza possibilità di cauzione. Il corpo della giovane è stato ritrovato lo scorso settembre all’interno di un veicolo registrato a nome di D4vd. D4vd arrestato per omicidio Il cantante David Anthony Burke, in arte D4vd, è stato arrestato con l’accusa di omicidio. La star di TikTok era già oggetto di un’indagine per il presunto omicidio di Celeste Rivas Hernández, ora il Dipartimento di Polizia di Los Angeles ha arrestato D4vd senza possibilità di cauzione.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - D4vd arrestato per omicidio, il cantante star di su TikTok è accusato di aver ucciso una 14enne Notizie correlate Arrestato D4vd, il cantante accusato di avere ucciso una 14enne: "Corpo in decomposizione nel bagagliaio della sua auto"Il cantante alt-pop D4vd, all’anagrafe David Burke, è stato arrestato con l’accusa di omicidio nell’ambito delle indagini sulla morte di una ragazza... Arrestato il cantante D4vd con l’accusa di aver ucciso una ragazza adolescente (il corpo era stato trovato nella sua Tesla)Il cantante statunitense D4vd è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso una ragazza adolescente scomparsa lo scorso anno, secondo quanto riferito... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Il musicista D4vd arrestato con l'accusa di aver ucciso una 14enne; D4vd arrestato, cantante accusato dell'omicidio di Celeste Rivas Hernandez; Arrestato D4vd, il cantante è accusato di avere ucciso una 14enne: Il corpo trovato in decomposizione nel bagagliaio della sua auto; D4vd arrestato per omicidio, il cantante star di su TikTok è accusato di aver ucciso una 14enne. D4vd arrestato, cantante accusato dell'omicidio di Celeste Rivas Hernandez(Adnkronos) – Il cantautore statunitense D4vd è stato arrestato ieri per l’omicidio di Celeste Rivas Hernandez, la 14enne trovata morta a Hollywood nel bagagliaio della sua Tesla lo scorso settembre. notizie.it D4vd arrestato per omicidio, il cantante star di su TikTok è accusato di aver ucciso una 14enneIl cantante D4vd è stato arrestato con l'accusato di omicidio di Celeste Rivas Hernández. Il corpo della 14enne è stato ritrovato nella sua auto ... virgilio.it Arrestato D4vd, il cantante accusato di avere ucciso una 14enne: "Corpo in decomposizione nel bagagliaio della sua auto" facebook Arrestato D4vd: «Nel bagagliaio della sua auto il corpo in decomposizione di una ragazza 14enne» x.com