Un uomo di 42 anni è stato arrestato a Genova dopo aver aggredito e ucciso una persona nel museo del Chiossone. L’aggressore ha legato mani e piedi della vittima prima di colpirla. Le telecamere di sorveglianza del museo stanno registrando le immagini della colluttazione, che saranno utili alle indagini. La polizia ha fermato l’uomo poco dopo l’incidente e sta verificando i dettagli dell’aggressione.

? Punti chiave Come ha fatto l'aggressore a legare mani e piedi della vittima?. Cosa riveleranno i filmati delle telecamere del museo sulla colluttazione?. Perché l'assassino ha manifestato una crisi psicomotoria subito dopo il delitto?. Quale legame sussiste tra il ritrovamento di crack e l'omicidio?.? In Breve Vittima Pietro Alberto Paolo Signor, musicista e poeta di 48 anni.. Aggressore Cisse Camara trasportato all'ospedale San Martino per crisi psicomotoria.. Sul luogo del delitto rinvenuti residui di crack presso i giardini.. Indagini del procuratore Francesco Cardona Albini tramite telecamere del museo Chiossone.. Omicidio ai giardini del Chiossone: arrestato 42enne senegalese dopo l’aggressione a un uomo di 48 anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Genova, omicidio al Chiossone: arrestato 42enne dopo l’aggressione

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