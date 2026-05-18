Labico tentato omicidio | 72enne arrestato dopo l’aggressione alla donna

Nella giornata di ieri, un uomo di 72 anni è stato arrestato a seguito di un episodio di tentato omicidio avvenuto in un'abitazione di Labico. La vittima, una donna, è riuscita a mettersi in salvo dopo che l’aggressore ha tentato di colpirla con un oggetto contundente. La violenza è scoppiata improvvisamente all’interno della coppia, senza che siano stati resi noti i motivi che hanno scatenato l’aggressione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno fermato l’uomo.

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? Punti chiave Come ha fatto la donna a mettersi in salvo dall'aggressore?. Cosa ha scatenato la violenza improvvisa tra i due conviventi?. Perché le condizioni cliniche della vittima sono peggiorate dopo il primo soccorso?. Quali prove hanno permesso ai Carabinieri di arrestare l'uomo in flagranza?.? In Breve Vittima trasferita a Roma all'ospedale Umberto I per ferite gravi al volto.. Aggredita in casa dopo strangolamento, la donna ha allertato la figlia del convivente.. Carabinieri di Colleferro hanno sequestrato arma bianca, cellulari e l'intera abitazione.. Settantaduenne trasferito nel carcere di Velletri in attesa di convalida delle accuse. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Labico, tentato omicidio: 72enne arrestato dopo l’aggressione alla donna ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Aggressione con una mannaia a Sondrio: arrestato 30enne per tentato omicidioViolenta aggressione nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 13, in via Maffei a Sondrio, dove un 30enne di origini straniere è stato arrestato in... Rider accoltella un collega 28enne a Milano, arrestato per tentato omicidio: il video dell’aggressioneUn rider di 29 anni è stato arrestato per tentato omicidio per aver accoltellato un collega 28enne al culmine di una lite in zona Porta Venezia a... Labico, aggredisce la convivente con un coltello dopo una lite: arrestato 72enneCRONACA – Un uomo di 72 anni è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Colleferro con l’accusa di tentato omicidio aggravato ai danni della compagna convivente, una donna di 68 ... lanotiziaoggi.it Lite in casa all'alba: 72enne strangola e accoltella la compagna. La donna è in fin di vitaLe violenze in una abitazione di Labico, in provincia di Roma. L'uomo trovato con le mani sporche di sangue è stato arrestato dai carabinieri ... romatoday.it