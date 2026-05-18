Labico tentato omicidio | 72enne arrestato dopo l’aggressione alla donna
Nella giornata di ieri, un uomo di 72 anni è stato arrestato a seguito di un episodio di tentato omicidio avvenuto in un'abitazione di Labico. La vittima, una donna, è riuscita a mettersi in salvo dopo che l’aggressore ha tentato di colpirla con un oggetto contundente. La violenza è scoppiata improvvisamente all’interno della coppia, senza che siano stati resi noti i motivi che hanno scatenato l’aggressione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno fermato l’uomo.
? Punti chiave Come ha fatto la donna a mettersi in salvo dall'aggressore?. Cosa ha scatenato la violenza improvvisa tra i due conviventi?. Perché le condizioni cliniche della vittima sono peggiorate dopo il primo soccorso?. Quali prove hanno permesso ai Carabinieri di arrestare l'uomo in flagranza?.? In Breve Vittima trasferita a Roma all'ospedale Umberto I per ferite gravi al volto.. Aggredita in casa dopo strangolamento, la donna ha allertato la figlia del convivente.. Carabinieri di Colleferro hanno sequestrato arma bianca, cellulari e l'intera abitazione.. Settantaduenne trasferito nel carcere di Velletri in attesa di convalida delle accuse. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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