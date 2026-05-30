Il rapper romano ha commentato la sua esperienza a Sanremo, definendola peggio della nazionale. Ha anche parlato della sua fede calcistica, dicendo che tifare per la Roma è difficile. Ha aggiunto che la squadra è stata fonte di emozioni forti, con momenti di gioia e di delusione. Ha criticato il centrocampo, sostenendo che necessita di un ringiovanimento.

"M'hanno spezzato il cuore, adesso ce ne ho due. Uno per le sofferenze mie e uno per le tue" cantava, e per uno che di mestiere fa il rapper è un affare: doppia sensibilità, serve a chi mette in rima quello che sente e vede, e doppia resistenza ventricolare, utile per un tifoso di una squadra che mette le emozioni sulle montagne russe come poche. Prima di girare l'Italia per il tour del suo nuovo album, Elsewhere, Gemitaiz riavvolge il mixtape della sua vita. "Rimo da quando Totti aveva il diciassette", dice in un verso, prima però inciampa pure nel pallone. "Mio padre era un chitarrista, come tutti i genitori che suonano uno strumento mi faceva i concerti quando ero piccolo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gemitaiz: "Sanremo peggio della Nazionale. Roma mia, sei difficile da tifare. Ma se compri questi tre..."

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Gemitaiz, un rapper romano (e romanista) fuori dagli schemi | Un altro podcast

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