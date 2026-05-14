Una routine beauty da pit-stop ma se i risultati sono questi

Durante il festival di Cannes 2026, mentre si discutono spesso di abiti e trucco, un evento particolare ha attirato l’attenzione: il pilota di Formula 1 Carlos Sainz ha eseguito una routine di bellezza molto rapida, simile a un “pit-stop”. La sua presenza ha suscitato curiosità, anche perché il suo intervento ha avuto effetti visibili sulla pelle, senza tempi lunghi o trattamenti complicati. La scena si è fatta notare tra le celebrità e gli addetti ai lavori.

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C annes, si sa, è il regno delle dive, dei begli abiti e dei makeup sfavillanti. Ma in questa edizione 2026, a rubare la scena sul fronte beauty c’è un “intruso” d’eccellenza, Carlos Sainz. Il pilota della Williams Racing, fresco di GP di Miami, è approdato sulla Croisette non per una gara di endurance, ma come ambasciatore L’Oréal Paris, presidiando il territorio della bellezza maschile. Beauty uomo: gli indispensabili. guarda le foto Carlos Sainz, uomo beauty di Cannes: la routine «da 20 secondi» del pilota. Mentre le colleghe ambasciatrici passano ore tra trucco e parrucco, Sainz approccia la cura di sé con la stessa efficienza di un pit-stop.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Una routine beauty "da pit-stop", ma se i risultati sono questi... ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ten Minute Stories by Algernon Blackwood Sullo stesso argomento Leggi anche: Tendenze beauty, routine snelle e risultati naturali: il make up si evolve GP di Miami, la diretta: Piastri al pit-stop, Verstappen leader, ma è attaccato da Antonelli e Norris28° giro - Piastri ai box, Verstappen leader ed è attaccato da Antonelli e Norris in battaglia Antonelli rientra appena dietro Norris e lo supera... Temi più discussi: Routine viso invernale: 3 prodotti per proteggere la pelle dal freddo; Il segreto di Jennifer Lopez nella vasca: La pelle perfetta si crea così, ogni giorno; Beauty playlist maggio 2026: skincare, makeup e mood; Primavera, pelle, rinascita: perché a maggio cambiamo beauty routine. Nuovo reel della bellissima che ci consiglia questa vitamina C di drkleeincosmetics che lei usa come beauty routine ogni giorno per avere una pelle super idratante. Like e commento. instagram.com/reel/DYCWe-EA0… x.com Chanel Hydra Beauty: la camelia bianca al centro della routine idratanteLa forza della linea Hydra Beauty di Chanel è nella combinazione tra sensorialità e funzione cutanea. La camelia bianca, fiore simbolo della Maison, diventa il cuore di formule pensate per idratare, r ... globestyles.com Asian skincare: oltre la beauty routine, una filosofia di vitaI segreti della K-beauty. Tra glass skin, tè matcha e spf: tutti i prodotti più amati per una skincare coreana perfetta. fashiontimes.it