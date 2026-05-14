Una routine beauty da pit-stop ma se i risultati sono questi

Da iodonna.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il festival di Cannes 2026, mentre si discutono spesso di abiti e trucco, un evento particolare ha attirato l’attenzione: il pilota di Formula 1 Carlos Sainz ha eseguito una routine di bellezza molto rapida, simile a un “pit-stop”. La sua presenza ha suscitato curiosità, anche perché il suo intervento ha avuto effetti visibili sulla pelle, senza tempi lunghi o trattamenti complicati. La scena si è fatta notare tra le celebrità e gli addetti ai lavori.

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C annes, si sa, è il regno delle dive, dei begli abiti e dei makeup sfavillanti. Ma in questa edizione 2026, a rubare la scena sul fronte beauty c’è un “intruso” d’eccellenza, Carlos Sainz. Il pilota della Williams Racing, fresco di GP di Miami, è approdato sulla Croisette non per una gara di endurance, ma come ambasciatore L’Oréal Paris, presidiando il territorio della bellezza maschile.  Beauty uomo: gli indispensabili. guarda le foto Carlos Sainz, uomo beauty di Cannes: la routine «da 20 secondi» del pilota. Mentre le colleghe ambasciatrici passano ore tra trucco e parrucco, Sainz approccia la cura di sé con la stessa efficienza di un pit-stop.🔗 Leggi su Iodonna.it

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