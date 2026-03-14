Marco Masini si racconta | il rapporto con Fedez Sanremo e la storia della sfortuna È andata peggio a Mia Martini

Marco Masini ha partecipato al Festival di Sanremo con la canzone “Male necessario” in coppia con Fedez, arrivando quinto in classifica. Durante un’intervista, ha parlato del suo rapporto con Fedez e ha condiviso alcuni dettagli sulla sua esperienza a Sanremo. Ha anche ricordato un episodio legato alla cantante Mia Martini, dicendo che le è andata peggio di lui in termini di sfortuna.

Marco Masini, arrivato quinto al Festival di Sanremo con la canzone “Male necessario” insieme a Fedez, si dice molto soddisfatto dell’esperienza. Al Corriere della Sera racconta che nonostante la differenza d’età, vede nel collega rapper una versione più giovane di sé e a sua volta Fedez è come se sia proiettasse nella sua versione adulta. «Noi cantautori avevamo bisogno di 5 minuti e 40 per dire qualcosa, i rapper in 15 secondi riescono a esprimere tutti i concetti», racconta. Il successo della canzone per Masini è merito di entrambi: «Senza di lui non ha senso la mia voce, senza la mia voce non hanno senso le sue barre. Quando si costruisce una cosa in due, è di entrambi: abbiamo il 50% di merito e il 50% di colpa ». 🔗 Leggi su Open.online

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