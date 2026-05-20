Durante controlli antidroga nella zona della Bassa, sono stati sequestrati oltre 300 grammi tra cocaina e hashish. Quattro persone sono state denunciate a piede libero: due cittadini italiani e due stranieri. Le operazioni hanno portato al sequestro di sostanze stupefacenti e all’individuazione di individui ritenuti coinvolti in attività di spaccio. Nessuna delle persone coinvolte ha opposto resistenza durante le operazioni. Le forze dell’ordine continuano le indagini per approfondire eventuali collegamenti e responsabilità.

Quattro persone denunciate a piede libero – due italiani e due cittadini stranieri – con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È il bilancio dell’ultimo mese di attività della Polizia Locale del Distretto Bassa Bergamasca Orientale. Le operazioni sono state condotte attraverso servizi mirati di osservazione, controllo e monitoraggio nelle aree più sensibili del territorio, con particolare attenzione ai contesti urbani interessati da segnalazioni e movimenti sospetti legati allo spaccio. L’attività investigativa ha permesso agli agenti di individuare i soggetti coinvolti e di eseguire diverse perquisizioni, nel corso delle quali sono stati sequestrati oltre tre etti tra cocaina e hashish. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Controlli antidroga nella Bassa: sequestrati oltre 300 grammi tra cocaina e hashish

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