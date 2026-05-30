Il tecnico ha dichiarato di avere un’idea precisa su cosa potrebbe fare un giocatore come lui, senza però entrare nei dettagli. Nel frattempo, i proprietari del club stanno preparando una nuova offerta per convincere il giocatore a tornare. La trattativa sembra in fase avanzata e le parti sono al lavoro per definire i termini dell’eventuale accordo.

Tra le tante cose che andranno definite nella Roma del futuro c’è anche la posizione legata a Francesco Totti ed all’eventuale suo ritorno in giallorosso. Già, eventuale perché quello che fino a due mesi fa sembrava pressoché certo di fatto ancor non lo è. Con un’ulteriore postilla, tra l’altro, l’eventuale ruolo che andrà a ricoprire l’ex capitano giallorosso nell‘organigramma romanista. Perché questa è solo l’ultima sfida personale di Gian Piero Gasperini, nella sua idea di ristrutturazione della società giallorossa. Di fatto i Friedkin avevano pensato al ritorno di Francesco Totti nel club con un ruolo da ambasciatore in vista dell’anno del centenario. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gasperini insiste per il ritorno di Totti. E i Friedkin preparano una nuova offerta

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