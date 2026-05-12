Situazione Dybala Gasperini insiste per il rinnovo | la decisione dei Friedkin

Dopo le dichiarazioni del giocatore al termine della partita contro la Roma, si sono riaccese le discussioni sulla sua situazione contrattuale con il club. Il tecnico insiste per un rinnovo, mentre i Friedkin, i proprietari, devono ancora decidere in merito alla proposta presentata. La questione resta al centro di attenzione, con le parti coinvolte che attendono una risposta definitiva.

A seguito delle parole del numero 21 post Parma-Roma si sono alimentate le voci intorno alla situazione contrattuale con il club giallorosso. Se da un lato la proprietà valuta attentamente un possibile rinnovo del giocatore dall’altro lato Gasperini non ha dubbi e insiste per la permanenza di Dybala nella Capitale. Quale futuro per Dybala? Gasperini non ha dubbi. Durante la giornata 36 di campionato è andato di scena al Tardini un match rocambolesco tra Parma e Roma, con la vittoria dei giallorossi all’ultimo secondo grazie al penalty trasformato dal solito Malen. Tra le note positive dell’incontro il ritorno da titolare di Paulo Dybala. A smorzare l’entusiasmo però sono state le dichiarazioni del numero 21 ai microfoni nel post-gara “Probabilmente il derby sarà l’ultima partita davanti ai tifosi della Roma”.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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