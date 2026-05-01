Gioia Tauro il Partito Democratico al fianco dei lavoratori al presidio sindacale al porto

A Gioia Tauro, questa mattina, si è svolta una manifestazione al porto, il più grande scalo container del Mediterraneo. La protesta si è tenuta sotto le gru e nei piazzali della struttura, coinvolgendo lavoratori e rappresentanti sindacali. Il Partito Democratico ha partecipato al presidio, che si è svolto in occasione del Primo Maggio, senza che siano stati comunicati ulteriori dettagli sulle modalità o richieste specifiche dei presenti.

Sotto le gru e i piazzali del più grande scalo container del Mediterraneo, il porto di Gioia Tauro ha accolto, questa mattina, una manifestazione che si carica di significati che vanno ben oltre la ricorrenza celebrativa del Primo Maggio. Non una mera celebrazione rituale, ma un momento di.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Il Partito Democratico al fianco dei lavoratori Tekne nel presidio di protesta, il senatore Fina incontra una delegazioneIl Partito Democratico di Ortona sarà al fianco dei lavoratori e delle lavoratrici della Tekne nel presidio in programma per venerdì 13 marzo davanti... Cocaina nascosta tra container e scafi: maxi sequestro al porto di Gioia TauroLa droga, proveniente dal Nord America e destinata ai mercati italiano ed europeo, avrebbe fruttato circa 60 milioni di euro alle organizzazioni... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Materiale per uso militare diretto dal porto di Gioia Tauro in Israele, il Pd non ci sta: Urge trasparenza · LaC News24; Controlli al mercato di Gioia Tauro, sanzionati ambulanti irregolari; Orrore a Gioia Tauro: 'Se lo accoltelli diventa virale'. Torturavano i più deboli per fare video su TikTok; Gioia Tauro, violenze sadiche su persone vulnerabili ammanettate al letto: 5 giovani indagati. Primo Maggio, il PD reggino al fianco dei sindacati a Gioia Tauro: serve una svolta vera per il SudIl Partito Democratico metropolitano di Reggio Calabria al fianco dei lavoratori nel giorno del Primo Maggio. La Federazione Metropolitana del Pd è presente questa mattina al Porto di Gioia Tauro, in ... strettoweb.com Fare impresa al porto di Gioia Tauro? Solo se Piromalli era d’accordoNelle intercettazioni di Res Tauro il decalogo del boss Pino Facciazza: gli estranei vengono respinti a favore degli amici, a meno che appartengano alle cosche alleate ... msn.com Primo Maggio a Gioia Tauro, Nausica Sbarra (CISL): "non può esserci sviluppo senza giustizia sociale” - facebook.com facebook