Garlasco ‘Sempio non si sottoporrà alla perizia psichiatrica’

A Garlasco, un uomo ha deciso di non sottoporsi alla perizia psichiatrica richiesta dal giudice. Secondo quanto riferito, aveva pianificato un furto, riuscendo a creare un foro nel pavimento per entrare nella banca. La decisione di rifiutare la perizia è stata comunicata durante l’udienza, senza ulteriori dettagli. La vicenda prosegue con l’iter giudiziario in corso.

Andrea Sempio non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla procura di Pavia che lo accusa di avere ucciso Chiara Poggi nelle nuove indagini sul delitto di Garlasco. Lo ha detto il suo legale, l’avvocato Liborio Cataliotti, ospite questa sera di Quarto Grado su Retequattro. “Ci mancherebbe solo che andasse, proprio per il fatto che contestiamo la tempistica – ha detto il legale – Perché noi crediamo che l’accertamento dei fatti e le prove dei fatti debbano presiedere a una valutazione personologica, a maggior ragione se riguarda eventuali ipotesi di patologie che potrebbero essere sbandierate all’opinione pubblica senza una responsabilità per il fatto. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Delitto di Garlasco, laudio di Sempio e quel rifiuto da parte di Chiara Poggi

Notizie e thread social correlati

Garlasco, il legale di Sempio: “Non si sottoporrà alla perizia psichiatrica”Andrea Sempio, indagato per il delitto avvenuto a Garlasco, ha deciso di non sottoporsi alla perizia psichiatrica richiesta dalla procura.

Delitto di Garlasco, il legale di Sempio: “Non si sottoporrà alla perizia psichiatrica”L'avvocato di Andrea Sempio ha confermato che il suo assistito non si sottoporrà alla perizia psichiatrica.

Temi più discussi: Garlasco, legale Sempio: Non si sottoporrà a perizia psichiatrica; Caso Garlasco, difesa Sempio: i soliloqui delle intercettazioni non sono confessioni; Delitto di Garlasco, Andrea Sempio non si farà interrogare; Garlasco, Sempio non si farà interrogare. I legali: Quella scarpa non è sua. E i soliloqui erano commenti, non confessioni.

Omicidio di Garlasco, Sempio dice no alla Procura: Non si sottoporrà alla consulenza psichiatrica x.com

Delitto di Garlasco, il legale di Sempio: Non si sottoporrà alla perizia psichiatricaAndrea Sempio (Foto LaPresse/Cecilia Fabiano) Nuovo capitolo dell’inchiesta sul delitto di Garlasco, dove il ... msn.com

Garlasco, Sempio non si farà interrogare. I legali: Quella scarpa non è sua. E i soliloqui erano commenti, non confessioniI legali hanno depositato 5 consulenze e una memoria specifica. Secondo l'esperto, il piede dell'indagato sarebbe a pianta troppo larga. E poi l'analisi sul Dna contestata e la richiesta di trascriv ... milano.corriere.it