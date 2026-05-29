L'avvocato di Andrea Sempio ha confermato che il suo assistito non si sottoporrà alla perizia psichiatrica. Sempio è indagato nel caso del delitto di Garlasco, avvenuto nel 2007, che ha portato all'apertura di un nuovo capitolo dell'inchiesta. La vittima era Chiara Poggi, e l'indagine riguarda anche l'amico del fratello della ragazza. Nessuna altra informazione è stata fornita sui motivi della scelta di Sempio di non partecipare alla perizia.

Nuovo capitolo dell’inchiesta sul delitto di Garlasco, dove il 13 agosto del 2007 fu uccisa Chiara Poggi, e per il quale è ora indagato Andrea Sempio, amico del fratello della vittima. Sempio non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla Procura di Pavia. Lo ha detto il suo avvocato, l’avvocato Liborio Cataliotti, ospite di Quarto Grado su Retequattro. Il legale: “È una consulenza di parte”. “È una consulenza ancora una volta di parte “, ha detto Cataliotti, “ci mancherebbe solo che andasse, proprio per il fatto che contestiamo la tempistica “. “Noi crediamo che l’accertamento dei fatti e le prove dei fatti debbano presiedere a... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Delitto di Garlasco, il legale di Sempio: “Non si sottoporrà alla perizia psichiatrica”

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