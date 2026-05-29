Andrea Sempio, indagato per il delitto avvenuto a Garlasco, ha deciso di non sottoporsi alla perizia psichiatrica richiesta dalla procura. La perizia, affidata al professor Roberto Catanesi, psichiatra e docente di psicopatologie forense all’università di Bari, non verrà affrontata dall’indagato. La decisione è stata comunicata dal suo legale.

Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco, non si sottoporrà alla perizia psichiatrica chiesta dalla procura e affidata al professor Roberto Catanesi, psichiatra e docente di psicopatologie forense all’Università di Bari. Lo ha annunciato l’avvocato di Sempio, Liborio Cataliotti, che opera insieme alla legale Angela Taccia e alcuni consulenti di parte. Cataliotti, ospite di Gianluigi Nuzzi nella puntata di Quarto Grado, ha infatti affermato: “Ma ci mancherebbe solo che andasse, proprio per il fatto che contestiamo la tempistica. Ci siamo confrontati come team oggi stesso, ovviamente. Le spiego perché. Noi crediamo che l'accertamento... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Garlasco, il legale di Sempio: “Non si sottoporrà alla perizia psichiatrica”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

GARLASCO, LE PROSSIME TAPPE DI SEMPIO: PARLA L'AVVOCATO TAORMINA

Notizie e thread social correlati

Omicidio Chiara Poggi, Garlasco: disposta perizia psichiatrica su Sempio. Per valutare capacità di intendere e pericolosità socialeÈ stata disposta una perizia psichiatrica su un uomo coinvolto nel caso di omicidio di Chiara Poggi a Garlasco.

Leggi anche: Garlasco, Angela Taccia contro la Procura sulla perizia psichiatrica su Andrea Sempio: "È imbarazzante"

Temi più discussi: Garlasco, Lovati non patteggia: Parlerò ancora della macchinazione; Omicidio Garlasco, ex legali Stasi chiedono 116mila euro di danni a ex avvocato Sempio; Garlasco, De Rensis sulla perizia psichiatrica di Sempio: È una partita a scacchi, le mosse non sono concluse; Avvocato Lovati sul caso Garlasco: Non patteggio, nel 2017 macchinazione contro Sempio.

Legale di Ruby, 'groviglio di norme in processo lungo come il caso Garlasco'. Da difese questioni di incostituzionalità e su testi da sentire. Si va a giugno #ANSA x.com

Garlasco, la tesi di Massimo Lovati sull'omicidio di Chiara Poggi: Stasi innocente come Sempio, ha copertoSecondo Massimo Lovati, Alberto Stasi è innocente come Andrea Sempio e non ha ucciso Chiara Poggi ma avrebbe mentito per coprire rete criminale ... virgilio.it

Garlasco: Stefania Cappa denuncia la redazione de Le Iene e l’avvocato di Alberto StasiStefania Cappa denuncia l’avvocato di Alberto Stasi e Le Iene dopo alcune dichiarazioni sul delitto di Garlasco. alfemminile.com