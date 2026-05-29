Garlasco il legale di Sempio | Non si sottoporrà alla perizia psichiatrica

Da ilgiornale.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Andrea Sempio, indagato per il delitto avvenuto a Garlasco, ha deciso di non sottoporsi alla perizia psichiatrica richiesta dalla procura. La perizia, affidata al professor Roberto Catanesi, psichiatra e docente di psicopatologie forense all’università di Bari, non verrà affrontata dall’indagato. La decisione è stata comunicata dal suo legale.

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Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco, non si sottoporrà alla perizia psichiatrica chiesta dalla procura e affidata al professor Roberto Catanesi, psichiatra e docente di psicopatologie forense all’Università di Bari. Lo ha annunciato l’avvocato di Sempio, Liborio Cataliotti, che opera insieme alla legale Angela Taccia e alcuni consulenti di parte. Cataliotti, ospite di Gianluigi Nuzzi nella puntata di Quarto Grado, ha infatti affermato: “Ma ci mancherebbe solo che andasse, proprio per il fatto che contestiamo la tempistica. Ci siamo confrontati come team oggi stesso, ovviamente. Le spiego perché. Noi crediamo che l'accertamento... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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