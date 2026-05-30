Garlasco Sempio non parteciperà alla consulenza psichiatrica della Procura | l'annuncio dell'avvocato in tv

Andrea Sempio ha annunciato di non voler partecipare alla consulenza psichiatrica richiesta dalla Procura di Pavia, che indaga sul delitto di Garlasco. L’avvocato ha comunicato questa decisione in televisione. Sempio non si presenterà quindi per la valutazione psichiatrica ordinata nell’ambito delle indagini.

Andrea Sempio non si sottoporrà alla consulenza psichiatrica chiesta dalla Procura di Pavia che indaga sul delitto di Garlasco. L'avvocato Cataliotti in diretta a Quarto Grado: "Contestiamo la tempistica, prima il fatto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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