Caso Garlasco Procura di Pavia dispone consulenza psichiatrica per Sempio
La Procura di Pavia ha deciso di affidare a un medico specialista una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, indagato per l'omicidio aggravato di Chiara Poggi a Garlasco.
(Adnkronos) – La Procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, indagato per l'omicidio aggravato di Chiara Poggi a Garlasco. Il compito è stato affidato a Roberto Catanesi, medico psichiatra, il quale dovrà accertare "l'eventuale sussistenza" per il 37enne "di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Caso Garlasco, per la Procura il caso è chiuso
Notizie e thread social correlati
Garlasco, la Procura dispone una consulenza psichiatrica su Andrea SempioLa Procura di Pavia ha deciso di affidare una consulenza psichiatrica su Andrea Sempio nell’ambito dell’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi.
Leggi anche: Garlasco, la procura dispone una consulenza psichiatrica su Andrea Sempio dopo gli accertamenti presentati dalla difesa
Temi più discussi: Caso Garlasco, Andrea Sempio intercettato nel 2025: frasi pesanti sulla procura di Pavia; Garlasco, la Procura di Milano aspetta l’interrogatorio di Sempio: la difesa prepara la controffensiva sui 21 indizi; Garlasco, le ultime novità: attese le contro consulenze della difesa di Sempio, poi si deciderà sull'interrogatorio; Andrea Sempio, i consulenti: Dna sulle unghie di Chiara Poggi non prova aggressione.
Caso #Garlasco, oggi la #difesa di #Sempio comincia il deposito delle 6 #consulenze e della #memoria per cercare di smontare le #accuse della #Procura di #Pavia. Al centro del lavoro del team difensivo le #intercettazioni e le #impronte. #Tg1, servizio di Ro x.com
Caso Garlasco. I legali di Andrea Sempio hanno depositato in procura a Pavia le consulenze e una memoria a difesa del loro assistito. facebook
Caso Garlasco, Sempio: per procura Pavia ha ucciso Chiara Poggi reddit
Caso Garlasco, consulenza Sempio: Chiara Poggi non si è difesa, dinamica omicidio incompatibile con i rilieviLa consulenza della difesa di Andrea Sempio sul delitto di Garlasco rimette in discussione la dinamica dell’omicidio di Chiara Poggi: Lesioni non compatibili con una difesa e nessuna prova che l’assa ... adnkronos.com
Le Iene presentano – Inside, l’ultima verità sul caso GarlascoAlessandro De Giuseppe guida Le Iene presentano: Inside con gli ultimi sviluppi sulla tragica morte di Chiara Poggi ... dilei.it