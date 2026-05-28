Caso Garlasco Procura di Pavia dispone consulenza psichiatrica per Sempio

La Procura di Pavia ha deciso di affidare a un medico specialista una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, indagato per l'omicidio aggravato di Chiara Poggi a Garlasco.

(Adnkronos) – La Procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, indagato per l'omicidio aggravato di Chiara Poggi a Garlasco. Il compito è stato affidato a Roberto Catanesi, medico psichiatra, il quale dovrà accertare "l'eventuale sussistenza" per il 37enne "di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Caso Garlasco, per la Procura il caso è chiuso

Notizie e thread social correlati

Garlasco, la Procura dispone una consulenza psichiatrica su Andrea SempioLa Procura di Pavia ha deciso di affidare una consulenza psichiatrica su Andrea Sempio nell’ambito dell’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi.

Leggi anche: Garlasco, la procura dispone una consulenza psichiatrica su Andrea Sempio dopo gli accertamenti presentati dalla difesa

Temi più discussi: Caso Garlasco, Andrea Sempio intercettato nel 2025: frasi pesanti sulla procura di Pavia; Garlasco, la Procura di Milano aspetta l’interrogatorio di Sempio: la difesa prepara la controffensiva sui 21 indizi; Garlasco, le ultime novità: attese le contro consulenze della difesa di Sempio, poi si deciderà sull'interrogatorio; Andrea Sempio, i consulenti: Dna sulle unghie di Chiara Poggi non prova aggressione.

Caso #Garlasco, oggi la #difesa di #Sempio comincia il deposito delle 6 #consulenze e della #memoria per cercare di smontare le #accuse della #Procura di #Pavia. Al centro del lavoro del team difensivo le #intercettazioni e le #impronte. #Tg1, servizio di Ro x.com

Caso Garlasco, Sempio: per procura Pavia ha ucciso Chiara Poggi reddit

Caso Garlasco, consulenza Sempio: Chiara Poggi non si è difesa, dinamica omicidio incompatibile con i rilieviLa consulenza della difesa di Andrea Sempio sul delitto di Garlasco rimette in discussione la dinamica dell’omicidio di Chiara Poggi: Lesioni non compatibili con una difesa e nessuna prova che l’assa ... adnkronos.com

Le Iene presentano – Inside, l’ultima verità sul caso GarlascoAlessandro De Giuseppe guida Le Iene presentano: Inside con gli ultimi sviluppi sulla tragica morte di Chiara Poggi ... dilei.it