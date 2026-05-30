Garlasco rompe il silenzio l’amico di Andrea Sempio | Ora parlo io
A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, un amico di Andrea Sempio si è deciso a parlare, rompendo il silenzio. Le indagini continuano e si concentrano su intercettazioni e conversazioni che sono state inserite negli atti della nuova inchiesta. Le rivelazioni riguardano i dettagli delle conversazioni tra le persone coinvolte nel caso. La vicenda rimane al centro dell’attenzione mediatica e delle indagini giudiziarie.
Nuovi sviluppi e nuove polemiche continuano ad accompagnare il caso Garlasco. A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, l’attenzione degli investigatori e dei media si concentra anche su intercettazioni e conversazioni finite agli atti della nuova inchiesta. Tra i nomi tornati al centro dell’attenzione c’è quello di Mattia Capra, storico amico di Andrea Sempio, chiamato a chiarire alcune frasi contenute in una registrazione risalente al marzo 2025. Nelle ultime settimane diverse intercettazioni sono state analizzate e commentate pubblicamente, alimentando interpretazioni e ipotesi. In particolare, una conversazione attribuita a Capra ha suscitato curiosità perché in alcuni passaggi si farebbe riferimento a una donna definita come “la donna della mia vita”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Le intercettazioni di Andrea Sempio che parla da solo in auto
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