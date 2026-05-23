Ora lo posso dire Garlasco la madre di Andrea Sempio rompe il silenzio a Quarto Grado

Da caffeinamagazine.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La madre di Andrea Sempio ha dichiarato in diretta televisiva di poter svelare dettagli sul delitto di Garlasco. La donna ha rotto il silenzio, senza fornire ulteriori informazioni sui fatti o sulle indagini in corso. La sua testimonianza si inserisce in un quadro ancora aperto, senza conferme ufficiali o nuove evidenze emerse pubblicamente. La famiglia dell’indagato ha invece mantenuto il riserbo sulla propria posizione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nuovo intervento televisivo sul caso del delitto di Garlasco. A parlare, nelle ultime ore, è stata Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, dopo la chiusura della nuova indagine della Procura di Pavia che indica il figlio come presunto autore unico dell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007. La donna è intervenuta durante la trasmissione Quarto Grado, affrontando diversi aspetti legati all’inchiesta: dal capo d’imputazione contestato al figlio fino alle conseguenze che, secondo il suo racconto, la famiglia starebbe vivendo sul piano personale e mediatico. Leggi anche: “Trovati nel canale”. Garlasco, la scoperta proprio dietro casa di Chiara Poggi “Ora lo posso dire”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

«Andrea Sempio imitava la voce di Chiara in auto»

Video «Andrea Sempio imitava la voce di Chiara in auto»

Sullo stesso argomento

“Non ho ucciso Chiara”, Andrea Sempio rompe il silenzio sul delitto di Garlasco in un messaggio a Quarto GradoIn queste ultime settimane, l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel luglio del 2007 a Garlasco, è tornato prepotentemente alla ribalta della cronaca...

Leggi anche: Quarto Grado, Andrea Sempio rompe il silenzio in tv: "Se mi arrestano?", parole pesantissime

andrea sempio ora lo posso direGarlasco, Andrea Sempio: Chiara Poggi, video e intercettazioni? Ora parlo ioAndrea Sempio nega il coinvolgimento nel delitto di Chiara Poggi e respinge l’ipotesi del movente sessuale: Non ho mai visto video di Chiara ... affaritaliani.it

andrea sempio ora lo posso direAndrea Sempio parla in tv: Non ho ammazzato io Chiara Poggi. Mi sento come un pugile che prende 60 pugniL'amicizia con Marco? Non penso abbia dubbi su di me, dice l'unico indagato nella nuova inchiesta su Garlasco. E sulle recenti intercettazioni: Facile indovinare che cosa avessi in testa in quel mo ... today.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web