Ora lo posso dire Garlasco la madre di Andrea Sempio rompe il silenzio a Quarto Grado

La madre di Andrea Sempio ha dichiarato in diretta televisiva di poter svelare dettagli sul delitto di Garlasco. La donna ha rotto il silenzio, senza fornire ulteriori informazioni sui fatti o sulle indagini in corso. La sua testimonianza si inserisce in un quadro ancora aperto, senza conferme ufficiali o nuove evidenze emerse pubblicamente. La famiglia dell’indagato ha invece mantenuto il riserbo sulla propria posizione.

Nuovo intervento televisivo sul caso del delitto di Garlasco. A parlare, nelle ultime ore, è stata Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, dopo la chiusura della nuova indagine della Procura di Pavia che indica il figlio come presunto autore unico dell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007. La donna è intervenuta durante la trasmissione Quarto Grado, affrontando diversi aspetti legati all’inchiesta: dal capo d’imputazione contestato al figlio fino alle conseguenze che, secondo il suo racconto, la famiglia starebbe vivendo sul piano personale e mediatico. Leggi anche: “Trovati nel canale”. Garlasco, la scoperta proprio dietro casa di Chiara Poggi “Ora lo posso dire”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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