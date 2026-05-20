Garlasco la mamma di Andrea Sempio rompe il silenzio | Mio figlio… Ora cosa gli succede
La vicenda del delitto di Garlasco torna a essere al centro dell’attenzione pubblica con nuove dichiarazioni di una madre, che ha rotto il silenzio riguardo a suo figlio. La donna ha espresso parole scelte circa il suo rapporto con Andrea Sempio, coinvolto nella vicenda. Nel frattempo, si sono aggiunti ulteriori dettagli sulla condanna e le indagini che continuano a essere oggetto di discussione nei media. La notizia ha suscitato un rinnovato interesse tra il pubblico, riaccendendo il dibattito sulla vicenda.
La vicenda del delitto di Garlasco torna a far parlare l’opinione pubblica con una nuova ondata di dettagli e dichiarazioni che scuotono il panorama mediatico. Questa volta, l’attenzione si concentra sulle parole della madre di Andrea Sempio, l’unico indagato nella nuova inchiesta legata al tragico omicidio di Chiara Poggi. Durante un’intervista esclusiva rilasciata all’inviato della trasmissione televisiva Mattino Cinque, la donna ha voluto rompere il silenzio per difendere con assoluta fermezza il proprio figlio, offrendo una prospettiva intima e dolorosa su una vicenda giudiziaria che sembra non trovare mai una fine definitiva. Il suo... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Garlasco, la Procura: Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi - Ore 14 Sera 07/05/2026
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