La Procura di Pavia ha richiesto una perizia psichiatrica su Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. Tuttavia, il legale dell’indagato ha annunciato che Sempio non si sottoporrà alla valutazione. La richiesta di consulenza è stata presentata recentemente, mentre l’avvocato ha confermato che il suo assistito non parteciperà all’esame. La decisione di Sempio di non collaborare non è stata ancora ufficialmente comunicata.

Colpo di scena della Procura di Pavia sul caso Garlasco. I pm hanno chiesto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Il compito è stato affidato a Roberto Catanesi, medico psichiatra e docente di psicopatologie forense all’Università di Bari. Ma il legale, Liborio Cataliotti, ha già annunciato che il suo assistito non si sottoporrà alla perizia. La conferma venerdì sera a Quarto Grado su Retequattro. «Ci mancherebbe solo che andasse, proprio per il fatto che contestiamo la tempistica - ha detto il legale - Perché noi crediamo che l'accertamento dei fatti e le prove dei fatti debbano... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Garlasco, pm chiedono perizia psichiatrica su Sempio. Ma il legale: non si sottoporrà

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