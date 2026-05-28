Durante un interrogatorio in auto, Andrea Sempio ha parlato a lungo da solo, registrato nelle intercettazioni. Le conversazioni sono state rese pubbliche e hanno attirato l’attenzione. Nei frammenti si ascolta Sempio che si rivolge a Chiara Poggi, descrivendola con parole che non sono state rese note. Le registrazioni sono state inserite nelle indagini, che si stanno concentrando sulle dichiarazioni dell’indagato.

Arrivano nuovi e clamorosi sviluppi sulla nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Dopo l’avviso di conclusione delle indagini consegnato ad Andrea Sempio, a far discutere sono soprattutto i numerosi soliloqui dell’indagato registrati in macchina. Secondo gli investigatori, in alcuni passaggi si potrebbe quasi intravedere una confessione dell’omicidio di Chiara Poggi. Per i legali di Sempio, invece, si tratterebbe nella maggior parte dei casi di commenti fatti ascoltando podcast e trasmissioni dedicate al caso. Proprio sui contenuti di quelle registrazioni si annuncia una vera e propria battaglia processuale. Nelle ultime ore è emersa anche una nuova intercettazione che ha suscitato molto scalpore ed è destinata ad alimentare ulteriormente il dibattito mediatico attorno all’inchiesta. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Chiara Poggi per me era…”. Garlasco, intercettazione in auto: a parlare non è Andrea Sempio

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Esclusiva Garlasco: Intercettazioni Audio Inedite tra Rita Preda e l'avv. Tizzoni

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