La Procura di Pavia ha richiesto una consulenza psichiatrica su Andrea Sempio, l’unico indagato nel nuovo filone dell’inchiesta sul delitto di Chiara Poggi a Garlasco. La decisione è stata presa a quasi vent’anni dall’omicidio, che si è verificato nel paese lombardo. Non ci sono altre persone attualmente sotto indagine in questa fase. La consulenza mira a valutare lo stato mentale dell’indagato. La procura non ha annunciato l’apertura di nuove indagini o l’individuazione di altri sospetti.

Nuovo terremoto nell’inchiesta sul delitto di Chiara Poggi. A quasi vent’anni dall’omicidio avvenuto a Garlasco, la Procura di Pavia ha deciso di disporre una consulenza psichiatrica su Andrea Sempio, l’unico indagato nel nuovo filone investigativo. Una mossa inattesa che ha immediatamente acceso l’attenzione sul caso e che rappresenta uno degli sviluppi più significativi delle ultime settimane. La richiesta dei magistrati non riguarda però soltanto l’accertamento della personalità dell’indagato. Mentre la difesa ha già fatto sapere che Sempio non si sottoporrà all’esame, nelle ultime ore sono emerse indiscrezioni che lasciano intendere come le indagini possano allargarsi ulteriormente. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Garlasco, l’indiscrezione clamorosa: “Possono esserci altri indagati”

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