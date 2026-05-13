Altri indagati Garlasco l’annuncio dell’avvocato Gallo a Mattino Cinque
Nelle ultime ore si è parlato nuovamente del caso di Garlasco, con un avvocato che ha annunciato l’iscrizione di altri indagati nel procedimento. La notizia è stata diffusa durante una trasmissione televisiva, riaccendendo l’attenzione su una vicenda che da anni coinvolge diverse persone e alimenta discussioni tra pubblico e media. La procura non ha ancora fornito dettagli ufficiali sul numero o sull’identità degli eventuali nuovi indagati.
Il caso di Garlasco torna ancora una volta al centro dell’attenzione mediatica e giudiziaria, riaccendendo interrogativi che da anni continuano a dividere l’opinione pubblica. Quella che sembrava una vicenda ormai definita, con una verità processuale consolidata, sta vivendo una nuova fase fatta di dubbi, analisi e possibili sviluppi inattesi. Le nuove piste investigative, infatti, stanno progressivamente ridisegnando i contorni di una storia che non ha mai smesso davvero di far discutere. >> Garlasco, l’annuncio sulla famiglia Poggi: la denuncia del legale Negli ultimi mesi si sono moltiplicate le attività degli inquirenti, tra consulenze tecniche, riletture di vecchi elementi e nuove ipotesi.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
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