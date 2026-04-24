Garlasco la clamorosa indiscrezione | la Procura valuta la revisione del processo per Alberto Stasi | svelate le carte su Andrea Sempio

La Procura di Pavia sta considerando la possibilità di chiedere la revisione del processo contro Alberto Stasi, condannato per l’omicidio di Chiara Poggi avvenuto nel 2007 a Garlasco. Recentemente sono state rese note alcune carte relative anche ad Andrea Sempio, coinvolto nel caso. La decisione non è ancora ufficiale, ma si suscitano interrogativi sulla posizione del pubblico ministero riguardo alle prove raccolte.

La Procura della Repubblica di Pavia sarebbe pronta a chiedere la revisione del processo che ha portato alla condanna di Alberto Stasi per l’omicidio dell’allora fidanzata Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco. Si tratta al momento di un’indiscrezione che sta prendendo sempre più piede in queste ore, a seguito dell’incontro tra il procuratore di Pavia Fabio Napoleone e la procuratrice generale di Milano, Francesca Nanni. (FACEBOOK FOTO) – Notizie.com Nell’ambito delle nuove indagini sul delitto che stanno tenendo col fiato sospeso l’Italia intera, infatti, sarebbero emersi elementi che porterebbero Stasi “lontano” dalla scena dell’omicidio, la villetta di via Pascoli.🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Garlasco, la clamorosa indiscrezione: la Procura valuta la revisione del processo per Alberto Stasi: svelate le “carte” su Andrea Sempio Garlasco, Valentini: Troppi elementi per non procedere alla revisione del processo a Stasi Notizie correlate Garlasco, la procura di Pavia pronta a chiedere una revisione del processo per Alberto Stasi. A breve chiusura delle indagini su Andrea SempioLa procura di Pavia sta per chiedere una revisione del processo su Alberto Stasi. Garlasco, la Procura di Pavia valuta la revisione del processo contro Stasi: dall'impronta al dna, le proveAlberto Stasi è in carcere dal 2015, accusato dell’omicidio di Chiara Poggi, assassinata in casa il 13 agosto 2007. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Delitto di Garlasco, spuntano audio inediti: Ipotesi depistaggio nelle indagini; Garlasco, clamorosa svolta informatica: nel pc di Chiara Poggi ci sarebbe il movente; Garlasco le indiscrezioni sulla consulenza informatica di Paolo Dal Checco sul pc di Chiara Poggi; Garlasco consulenza informatica sul pc di Chiara Poggi | Emersi elementi nuovi rappresentano una pista precisa da seguire. Delitto di Garlasco, possibile revisione della condanna di Alberto StasiNelle prossime settimane la procura di Pavia chiuderà le nuove indagini sul caso Garlasco. Attesa la richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Sempio ... vanityfair.it Garlasco in Tv, revisione per Stasi più vicina: Fuori dalla scena del crimine. Panicucci glaciale: Clamoroso errore giudiziarioAmpio spazio dedicato a Garlasco a Mattino Cinque venerdì 24 aprile 2026, giorno di un vertice che può essere favorevole per Alberto Stasi. libero.it La Procura di Pavia è pronta a chiedere la revisione del processo per Alberto Stasi, condannato a 16 anni per l’omicidio di Chiara Poggi. Non sarebbero emersi elementi che lo collochino sulla scena del crimine, mentre altri riscontri entrerebbero in contrasto c - facebook.com facebook Credo DA SEMPRE che Alberto Stasi sia innocente rispetto all'atroce omicidio della sua fidanzata Chiara Poggi, e la copertura mediatica contro di lui è stata molto aggressiva da quando il procuratore Napoleone ha iscritto nel registro degli indagati Andrea Se x.com