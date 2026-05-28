È stata disposta una consulenza psichiatrica su Andrea Sempio, coinvolto nel caso del delitto di Garlasco avvenuto nel 2007. In quella occasione, fu uccisa Chiara Poggi. Sempio è ora nuovo indagato nel procedimento.

Ancora una novità nel caso del delitto di Garlasco, dove il 13 agosto del 2007 fu uccisa Chiara Poggi, delitto per il quale ora c’è un nuovo indagato, Andrea Sempio. La Procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica su Sempio per “accertare” se vi siano “condizioni patologiche” sul 38enne, indagato per l’omicidio, “idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere”. Lo fa sapere il procuratore capo di Pavia, Fabio Napoleone, in una nota. Al medico psichiatra Roberto Catanesi è stato affidato il compito di valutare la presenza di “eventuali disturbi” o “alterazioni” in grado di incidere sulla “ imputabilità ” dell’amico di Marco Poggi, fratello della vittima. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Delitto di Garlasco, disposta una consulenza psichiatrica su Sempio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Delitto di Garlasco, consegnata una nuova consulenza: ecco cosa dice

Notizie e thread social correlati

Garlasco, la Procura dispone una consulenza psichiatrica su Andrea SempioLa Procura di Pavia ha deciso di affidare una consulenza psichiatrica su Andrea Sempio nell’ambito dell’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi.

Leggi anche: Garlasco, la procura dispone una consulenza psichiatrica su Andrea Sempio dopo gli accertamenti presentati dalla difesa

Temi più discussi: Garlasco, legali Sempio: Soliloqui non hanno natura confessoria. Depositate consulenze; Caso Garlasco: Sempio citava podcast e forum, non confessava; Garlasco, le perizie di Sempio ribaltano tutto: di chi è l'altro Dna sul dito di Chiara Poggi?; Delitto di Garlasco: Va dimostrato che l’impronta del killer non è di Stasi.

L'inchiesta di #Panorama sul delitto di #Garlasco riaccende i sospetti su gli amici di Andrea #Sempio. Tra vecchi verbali ipotesi sul #satanismo e dettagli inquietanti, il caso di #ChiaraPoggi si conferma un #mistero mediatico fatto di silenzi e verità spezzate. x.com

Garlasco, Stefania Cappa denuncia Antonio De Rensis, avvocato di Alberto Stasi, l'inviato de Le Iene, Alessandro Di Giuseppe, e l'ex maresciallo Marchetto reddit

Delitto di Garlasco: davvero dobbiamo prenderci per il cu*o sull’Impronta 33? Tanti pareri, pochi dubbi e una certezza (di cui non si parla abbastanza)La farsa dell'intonaco buttato riassume il delitto di Garlasco: oggi processiamo i pixel dell'Impronta 33, la traccia più importante. Bagnata e forse pure sporca di sangue (secondo la consulenza Ghizz ... mowmag.com

Garlasco, procura dispone consulenza psichiatrica su Sempio. Avvocato Poggi: Chiederemo non venga accolta richiesta revisione Stasi, news in direttaPotrebbe arrivare già oggi la richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Sempio. L'uomo è l'unico indagato nell'inchiesta aperta dalla Procura di Pavia dopo quasi vent'anni dalla morte della 26enne ... fanpage.it