La Procura di Pavia ha disposto una perizia psichiatrica per Andrea Sempio nell’ambito di una nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. La decisione arriva dopo l’apertura di un’indagine aggiuntiva, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici. La perizia mira a valutare lo stato mentale di Sempio nel contesto dell’indagine in corso. Non sono state comunicati altri elementi relativi alla procedura o alle tempistiche.

La Procura di Pavia ha disposto una perizia psichiatrica per Andrea Sempio nell’ambito della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. L'indagato per l'omicidio di Chiara Poggi non vi prenderà parte. L’annuncio è arrivato direttamente in televisione, durante la trasmissione Quarto Grado, dove l’avvocato Liborio Cataliotti ha spiegato la posizione della difesa. Secondo il legale, Sempio non intende sottoporsi all’accertamento perché la difesa contesta la tempistica della richiesta avanzata dagli inquirenti. “Prima il fatto e poi tutte le valutazioni del caso”, ha dichiarato Cataliotti, sostenendo che eventuali analisi sulla personalità o sulle condizioni psichiche dell’indagato dovrebbero arrivare solo dopo un accertamento concreto dei fatti e delle prove. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Garlasco, Andrea Sempio si sottoporrà alla perizia psichiatrica?

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Delitto di Garlasco, i nuovi documenti e Andrea Sempio a Roma per la perizia psicologica

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