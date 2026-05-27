Gara 5 playoff Lba 2026 | Brescia elimina Trieste e raggiunge Milano in semifinale

Da sport.periodicodaily.com 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Brescia ha battuto Trieste in gara 5 dei playoff Lba 2026, eliminandola dalla competizione. La squadra ha conquistato la vittoria in trasferta, assicurandosi il passaggio alle semifinali. Con questo risultato, Brescia si unisce a Milano, che aveva già passato il turno, per affrontare le altre squadre nella fase successiva del torneo. La partita si è conclusa con un punteggio favorevole a Brescia, che ha chiuso la serie.

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Si è completato il quadro delle semifinali dopo la gara 5 playoff Lba 2026. Brescia fa fuori Trieste(90-75), e sfiderà Milano, GARA 5 PLAYOFF LBA 2026: BRESCIA-TRIESTE 90-75 I lombardi prendono subito in mano le redini del match e allungano sul +13 nel primo quarto, chiudendo poi la frazione inaugurale sul 27-16, trascinati da Ivanovic e Bilan. Le Rondinelle sembrano in totale controllo, ma Brown e Sissoko aiutano Trieste a ricucire il divario nel secondo quarto. All’intervallo il tabellone recita 47-39 per Brescia. Al ritorno in campo, i padroni di casa non si fermano, archiviando il terzo periodo sul +16. L’ultimo quarto inizio sul 67-15 per Brescia, senza che gli ospiti riescano più a rimontare. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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