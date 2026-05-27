Gara 5 playoff Lba 2026 | Brescia elimina Trieste e raggiunge Milano in semifinale

Notizia in breve

Brescia ha battuto Trieste in gara 5 dei playoff Lba 2026, eliminandola dalla competizione. La squadra ha conquistato la vittoria in trasferta, assicurandosi il passaggio alle semifinali. Con questo risultato, Brescia si unisce a Milano, che aveva già passato il turno, per affrontare le altre squadre nella fase successiva del torneo. La partita si è conclusa con un punteggio favorevole a Brescia, che ha chiuso la serie.